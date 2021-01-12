نشرت شبكة Who scored المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، التشكيل المثالي للدور الأول لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول في التشكيل المثالي، بعد تصدره جدول ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 13 هدفًا، وقيادة فريقه لتصدر المسابقة. وجاء التشكيل المثالي كالآتي: في حراسة المرمى:كارل دارلو خط الدفاع: ماتي كاش - كيرت زوما - جانيك فيسترجارد - جواو كانسيلو خط الوسط: محمد صلاح - برونو فيرنانديز - جاك جيراليش - سون هيونج مين خط الهجوم:هاري كين - دومينيك كالفرت لوين وحصل محمد صلاح على تقييم 7.42، فيما كان جاك جيراليش لاعب أستون فيلا صاحب أكبر تقييم بحصوله على تقييم 7.92

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح في التشكيل المثالي للدور الأول بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.