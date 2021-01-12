إمام عاشور يواصل تألقه ويتقدم للزمالك بهدف في شباك المصري

تقدم الزمالك بهدف نظيف على المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالجولة السابعة من الدوري الممتاز علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل إمام عاشور هدف الزمالك الأول في الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك مسعود حارس مرمي المصري البورسعيدي.

وجاءت تشكيلة الزمالك لمباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، عبد الله جمعة ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ، يوسف إبراهيم أوباما.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد عواد ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمد أوناجم وحسين فيصل وأسامة فيصل وحسام أشرف ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكريم بامبو وإسلام جابر.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري تشكيلته الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد شديد، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سمبوري، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: كازادي كاسينجو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس أحمد دعدور ومحمد صالح وحسن علي وإسلام عطية وأوستن أموتو ومحمد جابر وحجاج عويس وعلاء عطا ومحمد عنتر.