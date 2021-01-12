بحث سبل تطوير القطاع.. رئيس الاتحاد السكندري يجتمع مع إمام محمدين

حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على استقبال إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي لبحث سُبل تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك بحضور إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين و محمود عز مساعد رئيس القطاع .

وأوضح إمام محمدين خلال لقائه برئاسة نادي الاتحاد السكندري كافة الطوات التي تم اتخاذها خلال الوقت الحالي من أجل تطوير قطاع الناشئين وتصعيد بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن .

ويواجه الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .