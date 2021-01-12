ميكا ريتشاردز يشيد بـ"ميلنر".. ويتوقع استمراره في الدوري الإنجليزي حتى الـ40

أشاد "ميكا ريتشارد" ز لاعب نادي "مانشستر سيتي" سابقا بالنجم "جيمس ميلنر"، لاعب وسط ليفربول، بعد فترة طويلة قضاها الثنائي الإنجليزي سويًا في مانشستر سيتي.

وكتب ميكا ريتشاردز في مقال عبر الموقع الرسمي لشبكة "BBC" البريطانية: "جيمس ميلنر أحد أكثر الأشخاص إلهامًا الذين قابلتهم في حياتي".



وأضاف: "ميلنر لا يمكن تقييمه بالأرقام أو الإحصائيات، وكم صنع وكم سجل، لكنه في الملعب شخصًا هامًا للغاية، لا يمكن أن تستغنى عنه، "زلاتان إبراهيموفيتش يفعل ذلك في الدوري الإيطالي، وأعتقد أن ميلنر يمكنه أيضًا مواصلة العمل حتى سن أكبر، هو ما زال قادرًا على العطاء". وأضاف "ميلنر لا يشرب الكحول. أنه لائق الآن أكثر مني حين كنت في أفضل مستوى لي"، مضيفًأ:"لا توجد أي إشارات تدل على أنه سيتوقف عن اللعب. لقد رحل عن سيتي في 2015 واتجه لليفربول لكي يحظى بدقائق لعب أكثر ولا يزال يرغب في تحقيق المزيد".

وتذكر ريتشاردز فترة ميلنر مع سيتي عام 2012 حين حققوا الدوري، وقال: "كانت هناك أوقاتا تجرى فيها الأمور على غير ما يرام لكنه كان يخفف حدة الضغط علينا".



ولعب ميلنر مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي عام 2002 مع ليدز يونايتد.



وشارك صاحب الـ33 عاما في 198 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والسوبر الأوروبي.