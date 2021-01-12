"سموحه 2001" يفوز على المحلة بثلاثية

حقق فريق "2001" لكرة القدم بنادى سموحه فوزا مثيرا على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانجل بنادى سموحه، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أحرز محمد سعيد "مكرونه" هدف سموحه الأول بعد مرور خمس دقائق من بداية المباراة، وأضاف حسام محمد هدف سموحه الثانى فى الدقيقة العاشرة، وقبل أن تنتهى المباراة يضيف "مكرونه" ثالث أهداف سموحه.

يقود فريق سموحه:

الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام السيد مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/ محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال.

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده