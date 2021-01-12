حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على مؤازرة الفريق الأول أمام المصري البورسعيدي في اللقاء المقام على استاد الجيش ببرج العرب وحضر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رفقة المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي، والكابتن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة، والأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك يؤازر الفريق أمام المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.