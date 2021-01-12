خاص.. كواليس تجميد ليفربول مفاوضات تمديد عقد محمد صلاح

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، عن كواليس تجميد الريدز مفاوضات تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

كان الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، أكد خلال الأيام القليلة المقبلة، أن مجلس إدارة ليفربول أوقف مفاوضاته مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، بشأن تجديد عقد اللاعب المصري.

وقال مات إديسون، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، محمد صلاح سعيد في ليفربول، ولا توجد أي أزمة، وتمديد عقده أمر شبه مؤكد، لكن الإدارة، تفكر حاليا في عقدي في فابينيو وفان دايك أولا".

وتابع "يوجد ثمانية لاعبين آخرين ينتهي تعاقدهم مع ليفربول في 2023، ومن المهم إنجازهم جمعيًا".