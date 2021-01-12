مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية