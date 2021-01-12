نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من :-
حراسة المرمى : أحمد يحيى
خط الدفاع : السيد الشبراوي - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - علي فتجي
خط الوسط : مصطفى الجمل - علاء سلامة - عبد الرحمن شيكا - مصطفى البدري
خط الهجوم : محمد فييرا - باسم مرسي.
البدلاء :- محمد عصام الغندور - محمد بازوكا - أحمد عفيفي - غنام محمد - محمد طارق أبو العز - محمود رجب - حسن - إبراهيم عبد الخالق - محمد عبد المجيد.