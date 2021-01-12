الرواحي والعوفي والعامري مستعدون للمنافسة في رالي قطر الدولي

بهدف تحقيق نتائج مشرفة

تستعد دولة قطر لاستضافة أولى جولات بطولة الشرق الاوسط للراليات للعام 2021م في الفترة من 28 إلى 30 من يناير الحالي ، حيث ستشهد هذه الجولة الافتتاحية مشاركة عمانية ثلاثية متمثلة في المتسابق زكريا العوفي على متن سيارة ميتسوبيشي ( ايفو 9 ) والمتسابق الآخر زكريا العامري على متن سيارة سوبارو أمبريزا (ان 14) ، فيما سيحاول وصيف بطولة الشرق الأوسط العام المنصرم المتسابق الشاب عبدالله الرواحي على متن سيارة فورد (ار5)الدفاع عن لقبه أمام مجموعة من المتسابقين الكبار والذين يتقدمهم المخضرم ناصر العطية.

وتبلغ المساحة الإجمالية لرالي قطر الدولي والذي ينظم في منطقة الخور حوالي 208 كيلو مترات وبإجمالي 11 مرحلة منها مرحلة استعراضية في كاتارا بالقرب من الشاطئ والذي سيقام يوم الخميس 28 يناير الحالي ، فيما ستقام باقي المراحل في عريدة لمسافة حوالي 20 كيلو مترا ومرحلة ثكيرة ولمسافة 20 كيلو مترا أيضا حيث ستعاد المرحلتان لمرتين يوم الجمعة 29 يناير الحالي.

أما مراحل السبت فتتكون من مرحلة الخور لمسافة 18 كيلو مترا ومرحلة الاتحاد القطري للسيارات لمسافة 22 كيلومترا ومرحلة رأس لفان لمسافة 21 كيلو مترا حيث ستعاد هذه المراحل أيضا لمرتين ،وسيتم عقب ختام المراحل الفعلية مراسم تتويج المتسابقين في كاتارا.

المتسابق عبدالله الرواحي والذي تمكن من تحقيق المركز الثاني في البطولة العام المنصرم مع الملاح الأردني عطا الحمود أكد على أهمية المشاركة الفعالة في أية بطولة وخاصة البطولات الدولية والتي لها مردود على البلد والوطن ، وإنه يستعد حاليا لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجامعي النهائي ومع ذلك فهو يتدرب للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط واضعاً نصب عينيه المراكز المتقدمة وتسجيل نتيجة موفقة وإيجابية متى ما خدمته الظروف في الرالي.

أما السائق العماني الآخر زكريا العوفي مع ملاحه عمار البلوشي فقد أثنى على جهود الجمعية العمانية للسيارات بدعم الشباب في المشاركة بهذا الرالي والذي لم يوفق فيه في العام 2019م نظرا لعطل بالسيارة .