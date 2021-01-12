اليوم .. انطلاق منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

تستأنف اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021 من خلال ثلاث مباريات يلتقي خلالها صحار مع السلام بصالة المجمع الرياضي بصحار والسيب مع بهلا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وأهلي سداب مع الكامل والوافي بنفس المجمع.ففي اللقاء الأول سيحاول كل فريق مواصلة تحقيق الفوز بعد أن كسب صحار نادي مصيرة في افتتاح الدوري بثلاثة أشواط مقابل شوطين وكسب السلام نادي بهلا بثلاثة أشواط نظيفة لذلك ستكون المباراة صعبة لكلا الفريقين وسيكون أمام كل مدرب خيارات دقيقة من أجل تحقيق الفوز لإدراكهما لمستوى كل فريق ، ففريق السلام بقيادة المدير الفني والمحاضر الدولي شهاب الدين الريامي والمدرب التونسي هيثم الوسلاتي لديه كوكبة من اللاعبين المتميزين.في المقابل فإن سعيد الحمداني مدرب نادي صحار يعرف فريق السلام جيدًا وهو أيضًا يمتلك نخبة جيدة من اللاعبين قد تمكنه من فرض سيطرته على مجريات المباراة مع إمكانية صنع الفارق وتحقيق الأهداف.وفي اللقاء الثاني الذي سيجمع السيب المتحفز بالفوز على أهلي سداب بثلاثة أشواط نظيفة الأسبوع الماضي مع بهلا الذي مني بخسارة أمام السلام أيضًا بثلاثة أشواط دون مقابل فإن هذه المواجهة لن تكون بتلك الصعوبة ومدرب السيب جمال المعمري يدرك أهمية كل مباراة وتخليص أشواطها دون التفريط في أي نقطة أو شوط خصوصًا وأن قائمة لاعبي السيب تضم لاعبين يشار لهم بالبنان.أما اللقاء الثالث الذي سيجمع أهلي سداب مع الكامل والوافي فإن هذا اللقاء سيكون بكل تأكيد اختبارا للكامل والوافي حيث لم يلعب في الأسبوع الأول ومن الجانب الآخر فرصة لأهلي سداب لتصحيح وضعه بعد خسارته مباراة الافتتاح أمام السيب بثلاثة أشواط نظيفة.