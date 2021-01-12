فـي ختام منافسات الأسبوع الخامس لدوري الأضواء

■ النصر وظفار فـي لقاء ديربي مثير بأهداف واضحة بعيدا عن الحسابات

■ السويق ونزوى جريحان يبحثان عن تضميد الجراح ولقاء متكافئ بين بهلاء والمصنعة

■ إثارة متوقعة بين نادي عمان والنهضة بهدفين مختلفين … فمن يكسب الرهان !!

متابعة ـ صالح البارحي وعوض دهيش :

■■ تستكمل بدءا من الرابعة وخمس وخمسين دقيقة مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة لدوري الأضواء عبر إقامة (4) مباريات تشهدها أربعة مجمعات رياضية في أربع محافظات مختلفه ، حيث يشهد مجمع الرستاق مواجهة السويق مع نزوى عند السادسة مساء ، فيما يشهد مجمع نزوى مواجهة بهلاء والمصنعه عند السادسة مساء كذلك ، فيما لقاء الديربي الكبير بين النصر وظفار على ساحة استاد السعادة بمحافظة ظفار عند السابعة والنصف ، أما المواجهة الرابعة فتشهدها محافظة مسقط العامرة بلقاء نادي عمان مع نظيره النهضة في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة . من باب أولى ، فإن النظام المتبع في دورينا هذا الموسم يبدو مخيفا للغاية خاصة بشأن الفرق التي تجد نفسها في دائرة الخطر المبكر ، حيث إن القسم الثاني لن يكون هينا ولن تكون المنافسة فيه بسيطة ، فالكل يبحث عن حصد النقاط في القسم الأول حتى لا يجد نفسه في دائرة الخطر بالسقوط للدرجة الأولى.■■

ديربي منتظر

لقاء ديربي محافظة ظفار يجمع قطبي الكرة بالمحافظة نادي النصر ونادي ظفار الفريقين الساعيين للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري في هذا الموسم ، يتوقع ان يشهد اللقاء الاثارة والندية ومتعة كرة القدم من البداية وحتى صافرة نهاية اللقاء ، الفريقان يضمان مجموعة من الأسماء وعناصر الخبرة أبرزهم في ظفار فايز الرشيدي وقائد الفريق علي سالم بيت النحار وعبد السلام عامر ومحمد المعشري ومعتز صالح ورائد ابراهيم وخالد الهاجري ومحمد المسلمي وقاسم سعيد وعبد الله فواز واللاعبين الأجانب لاوسن بيكاي وعدي القرا وياسين الشيخ ، في المقابل النصر يضم اللاعبين حسن البريكي في حراسة المرمي وقائد الفريق عبد الله نوح وحمد الحبسي وباسم الرجيبي وعمر عادل وعبد الرحمن الغساني واللاعبين الأجانب عبد الواسع المطري وكابيرو عبد الله موسى ومايكل ميلاد وارسين يلوكو ، آخرلقاءات الفريقين في القسم الثاني من دوري الاضواء للموسم الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الطرفين ، ولاشك أن مدربي الفريقين العمانيين اكرم حبريش مدرب نادي النصر ورشيد جابر مدرب نادي ظفار يدركان أهمية المباراة من خلال نقاطها الثلاث من سباق جمع النقاط في هذا الموسم اضافة إلى أن المباراة لها من الخصوصية بحد ذاتها بين الناديين والفريقين كونها مباراة ديربي .

اليافعي : الاستعدادات للديربي مثل الاستعدادات لأي مباراة بالدوري

قال ثابت بن عبد الله اليافعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الاستعدادات للديربي مثل الاستعدادات لأي مباراة بالدوري واضاف : طبعا فريق النصر يستعد لكل الفرق في اي مباراة كانت كون جميع المباريات لها استعداداتها الخاصة وليس مباراة ظفار فقط ونأمل أن تكون مباراة جميلة ويقدم فيها النصر أشياء فنية كروية كثيرة ويكون الفوز حليفنا ونستمر بدون أي خسارة واضاف الفريق جاهز بالرغم من وجود بعض الاصابات في صفوف الفريق وغياباتهم لا شك مؤثرة والنادي تمكن مؤخرا من عودة ابن النادي عامر الشاطري وتم التوقيع معه من اجل سد الفراغ وسط الملعب والفريق مستعد جيدا لكل المباريات وسوف يقول كلمته في المباراة .

حبريش : علينا التركيز العالي

قال المدرب الوطني اكرم حبريش مدرب نادي النصر الاستعداد لمباراة ظفار مثل استعدادنا لأي مباراة بالدوري واهميتها تكمن في نقاطها الثلاث بالنسبة لي كمدرب وللفريق في سلم ترتيب المنافسة ولذلك لا بد ان نستعد بعقلية المنافسة في الدوري واضاف مباراة ظفار هي جزء من مباريات منافسات دوري عمانتل لذلك اينما تلعب ضد اي فريق يعتبر بالنسبة لنا ديربي واعتقد الجميع يعرف أهمية اي مباراة لذلك الشيء الأهم بالنسبة لنا هو التركيز العالي.

حسين مستهيل : نسعى لحصد النقاط الثلاث

قال حسين مستهيل رئيس الجهاز الكروي بنادي النصر مباراة بلا شك تجمعنا مع نادي ظفار ومباراة النصر وظفار دائما ما تتسم بالندية والحماس والرغبة الكبيرة في الفوز واضاف المباراة تأتي ضمن مباريات دوري عمانتل والكل يسعى من اجل اضافة نقاط المباراة الثلاث لرصيده في سباق النقاط ونتمنى ان يقدم لاعبو الفريقين مباراة جميلة تليق بالمستوى الفني الكروي الكبير المعروف عن لاعبي الفريقين و تليق بقطبي المحافظة وان يستمتع الجميع بالأداء .

السويسي : نسعى لمواصلة الانتصارات

قال ايمن نيروز السويسي مدير فريق نادي النصر هي مباراة النقاط الثلاث، الفريقان يسعيان من اجل المواصلة والسير في تحسين موقعهما والمنافسة في سلم الترتيب لفرق المقدمة واضاف الفريق النصر انتهت الأربع الجولات الماضية بدون خسارة وايضا الكأس ولذلك نسعى لمواصلة النتائج الايجابية وتحقيق نغمة الفوز واضاف الفريق يقدم مستوى جيدا ومتطورا من مباراة إلي أخرى وظهر اللاعبون في حالة انسجام اكثر وظفار فريق كبير ويحمل اسماء كبيرة نعرفها واكثرهم لاعبون في المنتخب ولاعبونا لا يقلون عنهم والنصر به اسماء كبيرة وجميل مثل هذه المباريات التي تلعب بالديربي امام ظفار بهذا الصخب من اللاعبين .

سيف غانم : تفكيرنا ينصب على كسب النقاط الثلاث

قال سيف غانم الرواس رئيس جهاز الكرة بنادي ظفار مباراتنا مع النصر مثل اي مباراة لنا في منافسات دوري عمانتل كوننا كل مباراة من المباريات نستعد لها بشكل كبير لأن تفكيرنا ينصب في كيفية كسب نقاطها الثلاث واضاف من وجهة نظري الديربي بين ظفار والنصر لم يعد بالديربي المعروف بين الفريقين سابقا كونهما قطبي الكرة بمحافظة ظفار بل اصبحت مباراة الطرفين عادية جدا وايضا مع عدم وجود الجمهور خلال هذه الفترة ومباراة الجولة الخامسة واضاف كما يدرك الجميع الفروقات الموجودة بين الفريقين وبالرغم من ذلك اليوم تجد كل الفرق تجد نفسها تلعب ديربي عندما تواجه ظفار وليس اندية المحافظة النصر والاتحاد بل كل اندية السلطنة وهذا شيء يسعدنا في ظفار عندما يرى الكل ان ظفار هو المنافس الأول له وانه يريد الفوز عليه واضاف نحن جاهزون للمباراة وعلي أتم الاستعداد وبالنسبة لنا كل مباراة ثلاث نقاط .

لقاء الجريحين

السويق ونزوى .. جريحان يبحثان عن تضميد الجراح سريعا … السويق خسر لقاء ديربي الجوار في الجولة الماضية أمام المصنعة 1/صفر في الوقت القاتل … نزوى استسلم أمام طموحات صحم وتلقى خسارة جديدة بنتيجة 1 / 2 بملعبه … الأول تأثر بالنتيجة بفقدانه ثلاث نقاط ثمينة جدا كانت كفيلة بأن تضعه كتفا بكتف مع السيب المتصدر … الثاني بخسارته تراجع إلى المركز العاشر وبات في صراع المراكز المتأخرة في وقت مبكر .. لذا فإنه من باب أولى البحث عن تسجيل عودة سريعة لحصد النقاط ومواصلة المسير ..

سالم سلطان وعبدالعزيز الريامي مدربان قديران يمتلكان الكثير من عناصر الخبرة ، إلا أن الجولة الماضية خذلتهما تماما وضاعت النقاط من بين يديهما … مباراة اليوم تحمل الكثير من العناوين البارزة إلا أنها مطمعا لجماهير الفريقين في حصد النقاط الثلاث الكاملة دون نقصان .. فمن يعود !!

تكافؤ في نزوى

التكافؤ هو العنوان الرئيسي لمواجهة بهلاء صاحب المركز التاسع برصيد (3) نقاط مع نظيره المصنعة صاحب الوصافة برصيد (9) نقاط … الأول يظهر وجهين مغايرين .. فهو يقدم مباريات جيدة لكنه يخسر في النهاية وأسبابه تتلخص في الاخطاء الدفاعية التي تكلفه فقدان النقاط تواليا … أما الثاني فقد تعلم من درس السيب القاسي في افتتاح الدوري وبات يضرب يمنة ويسرة في الجولات الثلاث الاخيرة … حيث لم يخسر أي منها بل إنه تجاوزها بثبات ونجاح ليحصد النقاط التسع الكاملة ليجد نفسه في منافسة مع المتصدر السيب وبفارق نقطة واحدة عنه …

بهلاء صاحب الضيافة هدفه النقطة السادسة للخروج من مأزق المراكز المتأخرة .. فيما المصنعة هدفه مواصلة المسير الناجح والوصول للنقطة (12) وهي التي ستجعله في منافسة مستمرة مع السيب المتصدر … فهل يستفيق بهلاء على وقع خسائره الثلاث أم أن المصنعة يزيد أوجاعه ويذهب لابعد مما هو عليه الآن ..

إثارة متوقعة

إثارة متوقعة هناك في استاد السيب بين نادي عمان العائد من خسارة بهدف نظيف أمام النصر في الجولة الماضية والنهضة الذي خسر نقطتين ثمينتين في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بهلاء بعد أن تلقى هدفا غريبا في شباك المعمري ليخرج بنقطة واحدة فقط بالتعادل 1/1 … نادي عمان صاحب الضيافة يحتل المركز السادس برصيد (6) نقاط … فيما يحتل النهضة المركز قبل الأخير برصيد (-2) من النقاط .. حيث يخضع للعقوبة بخصم (6) نقاط من رصيده في هذا الموسم … مباراة بهدفين مختلفين إلا أنها بمثابة أمسية جميلة يفترض أن يقدمها الفريقان للجماهير المتابعة لدورينا … خاصة وأنهما استعادا الكثير من عافيتهما وبالاخص في شأن عودة بعض النجوم التي غابت عن المباريات الأولى وبالاخص في صفوف النهضة … خسارة مزيد من النقاط بالنسبة لكليهما يعني بداية فقدان التوازن … وهو أمر غير محمود العواقب في هذا الموسم … فالدور الثاني لن يرحم أهداف الفريقين تماما … علي الخنبشي مدرب نادي عمان ومحسن درويش الذي يقود كتيبة النهضة في مواجهة خاصة … فمن يكسب الرهان يا ترى !!

الرواس:

واثق فـي قدرات لاعبي الزعيم

قال رئيس نادي ظفار علي بن احمد الرواس ان مباراة اليوم في الجولة الخامسة لدوري عمانتل أمام نادي النصر، مهمة وامام فريق له اسمه وهي مثل المباريات السابقة التي ظل الزعيم يخوضها بكل جدية واحترام وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود في نهاية المطاف وهو تحقيق النقاط الثلاثة ، وأكد رئيس نادي ظفار ان جميع المباريات التي يخوضها الفريق في بطولة الدوري صعبة ولا توجد مباراة سهلة خاصة في ظل نظام البطولة الحالي المتعلق باللعب المتوالي للمباريات وبالتالي هذا يتطلب جاهزية واحتراما للخصوم حتى ينجح الفريق في تحقيق المطلوب ، وتمنى الاستمرار في مشوار النتائج الإيجابية مؤكدا ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم مردود فني عالي والقيام بالمطلوب داخل الملعب.