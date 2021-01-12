مدرب الأهلي الأسبق يقترب من التدريب في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن خوان كارلوس جاريدو، المدرب الفني الأسبق للنادي الأهلي، بات قريبًا من تدريب فريق كاستييون في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية يضع جاريدو بين قائمة المدربين الذين يرغب في التعاقد معهم لقيادة الفريق.
وقام جاريدو بـ تدريب عدد من الأندية الإسبانية مثل فياريال وريال بيتيس سيعود من جديد لإسبانيا والتي رحل عنها كمدرب عام 2014 عندما تولى تدريب النادي الأهلي.
وقاد جاريدو النادي الأهلي للفوز ببطولة السوبر المصري 2014 بالإضافة إلى الفوز بالكونفدرالية الأفريقية ليكون أول مدرب إسباني يُحقق لقب في القارة الأفريقية.
وأشرف جاريدو على عدد من الفرق الأفريقية مثل الرجاء حيث فاز بكأس العرش والكونفدرالية الأفريقية كما درب النجم الساحلي والوداد المغربي بالإضافة إلى العين الإماراتي والاتفاق السعودي.
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