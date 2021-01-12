مهاجم ريال مدريد يقترب من الرحيل للدوري الألماني على سبيل الإعارة

ولا يلعب يوفيتش أساسيًا مع ريال مدريد، حيث يعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، على مواطنه كريم بنزيما.
وبحسب شبكة " سكاي سبورتس" فأن مفاوضات متقدمة تمت بين نادي ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت، لإعارة يوفيتش للنادي الألماني.
وأشارت الشبكة بأنه سيتم إعارة يوفيتش لمدة 6 أشهر بدون وجود بند خيار الشراء للنادي الألماني.
وانتقل يوفيتش لصفوف ريال مدريد عام 2019 قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.
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