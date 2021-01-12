التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

وحصل أحمد يارسر ريان على ركلة جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي من فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "10"، من عمر المباراة قبل أن يلجأ أحمد جمال حكم المباارة إلي تقنية الـ var ليتراجع عن قراراه لصالح ذئاب الجبل

وتمكن سيراميكا كليوباترا من التواجد في المركز السابع برصيد 8 نقاط بينما تواجد المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-