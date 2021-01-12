إصابة تريزيجيه بـ فيروس كورونا

أعلن محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر تريزيجيه تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر كتب فيها:"قدر الله ماشاء فعل بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا". واختتم قائلًا:"الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".

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