وقال روني فرانزيني في تصريحات خاصة : لصدى البلد:" كنت أتمنى التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم، لعبت مع منتخب البرازيل تحت 15 عاما و 17 عاما و 19 عاما و 21 عاما، وأنتظر فرصة الظهور المنتخب الأول، أتمنى أن أشارك في أولمبياد طوكيو المقبلة".
وتابع:" أعتقد أن منتخب إسبانيا هو المرشح الأول للتتويج بكأس العالم، يمتلك لاعبين جيدين في كل المركز".
وأشار إلى " مصر أيضا لديها أيضا فريق كبير قادر على حصد اللقب، سبق وأن ألتقيت ضد الفراعنة مرتين، خسرت مرة وتعادلت مرة".
ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة السابعة، والتي تضم منتخبات السويد والتشيك وتشيلي.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد بداية من غد الأربعاء 13 يناير الحالي، حتى 31 من الشهر ذاته، بمشاركة 32 منتخبًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حارس منتخب البرازيل لـ دوت الخليج: كنت أتمنى المشاركة في مونديال اليد.. ومصر قادرة على حصد اللقب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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