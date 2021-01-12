عاجل- إصابة تريزيجيه بفيروس كورونا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

وكشف اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قدر الله ماشاء فعل بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف :"الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه إلى العزل الصحي من أجل التعافي من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصيب به اللاعب.