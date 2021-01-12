الرياضة

عاجل- إصابة تريزيجيه بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة تريزيجيه بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

وكشف اللاعب عبر حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قدر الله ماشاء فعل بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف :"الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه إلى العزل الصحي من أجل التعافي من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصيب به اللاعب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا