نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة ريال مدريد لخطف صفقة القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد وضع خطة إقتصادية من أجل التعاقد مع مبابي خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيضطر لبيع بعض اللاعبين تبلغ قيمتهم من 100 إلى 150 مليون يورو بالإضافة إلى تحقيق إرادات تبلغ قيمتها 800 مليون يورو مع عودة الجماهير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيتوجب عليه أيضًا الحصول على قرض بنكي بفوائد معقولة بالإضافة إلى التفاوض مع مسئولي باريس سان جيرمان لتخفيض سعر النج الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيليان مبابي ينتهي عقده في صيف 2022 ولا يتجاوب النجم الفرنسي الشاب مع العروض المقدمة من باريس سان جيرمان لتجديد عقده لأنه يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.