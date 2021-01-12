اتحاد القوى يقيم حلقة عمل عن أساسيات التحكيم

تقيم اليوم لجنة التطوير والتدريب بالاتحاد العُماني لألعاب القوى،حلقة عمل عن أساسيات التحكيم في مسابقات ألعاب القوى وذلك بالمجمع الرياضي بخصب بمشاركة واسعة من المهتمين بالتحكيم في ألعاب القوى من الاندية والتربية والتعليم والجهات العسكرية، وسيقدم حلقة العمل الحكم الدولي عبدالله الذهلي والذي سيتطرق إلى الجانب التحكيمي من القوانين وقواعد التحكيم وتطوير مهارات وخبرات الحكم، وذلك ضمن سلسلة الحلقات واللقاءات التنشيطية للمدربين والحكام والتي تقدمها لجنة التطوير والتدريب بالاتحاد العماني لألعاب القوى للمختصين والمهتمين بالتدريب والتحكيم، وتقام حلقة العمل تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الشحي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة مسندم، وكان الاتحاد العُماني لألعاب القوى قد قام بتقديم الدعوة للمشاركة في حلقة العمل للحكام والمؤسسات الرياضية المتعاونة مع الاتحاد، علمًا أن الدورة تندرج ضمن أنشطة لجنة التطوير والتدريب والتي تتضمن هذا العام العديد من الأنشطة التأهيلية التي تستهدف المدربين والحكام والإداريين، كما ستكون هناك دورات أخرى ستطرحها اللجنة وذلك لتقديم أفضل الاستفادة للمدربين والحكام.

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