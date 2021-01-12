الهجانة السلطانية تعلن برنامج مسابقة المزاينة بميدان الفليج بولاية بركاء

فـي المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

اعلنت الهجانة السلطانية برنامج مسابقة المزاينة ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر على مستوى السلطنة والتي ستقام خلال الفترة من 17 الى 21 يناير الجاري على ميدان المزاينة بالهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء، ففي اليوم الأول الأحد 17 يناير الجاري تقام مسابقة الفطايم ( بكار وجعدان ) ويوم الإثنين 18 يناير الجاري مسابقة الحجايج ( بكار وجعدان ) ويوم الثلاثاء 19 يناير مسابقة اللقايا ( بكار وجعدان ) ومسابقة الجذاع ( بكار وجعدان ) يوم الاربعاء 20 يناير مسابقة الثنايا ( بكار ) والحول ويوم الخميس 21 يناير مسابقة الحول وتسليم جوائز الرموز .

وسوف تنطلق يوم الأحد القادم أولى أشواط المسابقة بأشواط فئات الفطايم والحجائج واللقايا والجذاع، ففي الفترة الصباحية تقام أشوط ( فئة الفطايم) وهي التحدي ( بكار ) والفائز بالمركز الاول سيارة أما باقي الفائزين في هذا الشوط جوائز مالية حتى المركز الخامس والشوط الثاني الرئيسي المفتوح، حيث يحصل صاحب المركز الاول على خنجر ومبلغ 500ريال بالاضافة الى جوائز مالية للفائزين حتى المركز العاشر والشوط الثاني العادي المفتوح الفائز بالمركز الاول يحصل على خنجر ومبلغ 400 ريال اما باقي الفائزين يحصول على جوائز مالية حتى المركز العاشر والشوط الخامس جعدان يحصل الفائز على المركز الاول على جائزة مالية قدرها 400 ريال وكذلك يحصل بقية المراكز حتى المركز العاشر على جوائز مالية متنوعة أما الشوط السادس العادي يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية قدرها 250 ريالا بالاضافة الى جوائز مالية للفائزين حتى المركز الخامس .اما يوم الاثنين خصص لمسابقة فئة ( الحجائج ) الشوط الاول التحدي ( بكار ) جائزة المركز الاول سيارة بينما يحصل الفائزون بالمراكز الاخرى حتى المركز الخامس على جوائز مالية والشوط الثاني الرئيسي المفتوح يحصل الفائز بالمركز الأول على خنجر ومبلغ 400 ريال ويحصل باقي الفائزين في المراكز الاخرى حتى المركز العاشر على جوائز مالية والشوط الثالث العادي المفتوح يحصل الفائز على المركز الاول علي خنجر ومبلغ 400 ريال، بينما ينال باقي الفائزين بالمراكز الاخرى حتى العاشر على جوائز مالية والشوط الرابع تلاد (بكار ) ينال الفائز بالمركز الاول خنجرا ومبلغ 400 ريال بالاضافة الى جوائز مالية للفائزين حتى المركز العاشر والشوط الخامس جعدان الفائز بالمركز الاول يحصل على مبلغ 400 ريال بينما ينال باقي الفائزين ببقية المراكز حتى المركز العاشر على جوائز مالية متنوعة وشوط السادس العادي ينال الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية قدرها 250 ريالا، ويحصل باقي الفائزين على جوائز مالية حتى المركز الخامس .

أما يوم الثلاثاء 19 يناير ستقام أشواط المسابقة على فترتين الصباحية خصصت لفئة ( اللقايا ) تتضمن 5 اشواط الشوط الاول التحدي ( بكار ) حيث يحصل الفائز بالمركز الاول على سيارة والشوط الثاني الرئيسي المفتوح وجائزة المركز الاول خنجر ومبلغ 500 ريال والشوط الثالث العادي المفتوح جائز المركز الاول خنجر و400 ريال والشوط الرابع جعدان وجائز المركز الاول 400 ريال والشوط الخامس العادي وجائز المركز الاول 250 ريالا كما سيحصل الفائزون بالمراكز الاولى في الأشواط الخامسة على جوائز مالية متنوعة .

وفي الفترة المسائية خصصت لفئة الجذاع الشوط الاول التحدي (بكار ) جائزة المركز الاول سيارة والشوط الثاني الرئيسي المفتوح جائزة المركز الاول خنجر و400 ريال والشوط الثالث العادي المفتوح يحصل صاحب المركز الاول على خنجر و400 ريال عماني والشوط الرابع جعدان يحصل الفائز بالمركز الاول على 400 ريال والشوط الخامس العادي يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا، و هناك جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في الاشواط الخمسة في هذه الفئة .

ويوم الاربعاء 20 يناير الجاري تقام اشواط مسابقة المزانية ( فئة الثنايا ) ففي الفترة الصباحية حيث خصص الشوط الاول لفئة التحدي ( ابكار ) يحصل الفائز بالمركز الاول على سيارة والشوط الثاني الرئيسي المفتوح يحصل الفائز على المركز الاول على خنجر و500 ريال عماني والشوط الثالث العادي المفتوح للهجانة السلطانية ومن يرغب حيث سيحصل الفائز بالمركز الاول على خنجر و400 ريال عماني والشوط الرابع العادي يحصل الفائز بالمركز الاول على 250 ريالا عمانيا، كما تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمركز الاول في بقية اشواط المسابقة .

اما الفترة المسائية تشهد اشواط فئة الحول وتتضمن 4 أشواط الشوط الاول الرئيسي المفتوح (ب) حول؛ جائزة المركز الاول خنجر 500 ريال والشوط الثاني الرئيسي المفتوح (أ) حول للهجانة السلطانية ومن يرغب جائزة المركز الاول خنجر ومبلغ 400 ريال والشوط الثالث العادي المفتوح (ب) حول وجائز المركز الاول خنجر و400 ريال والشوط الرابع العادي حول وجائزة المركز الاول 250 ريالا كما هناك جوائز لبقية الفائزين بالمراكز الأولى في الاشواط .

أما يوم الخميس 21 يناير خصص لفئة الحول الشوط الاول التحدي حول وجائزة المركز الاول سيارة والشوط الثاني الرئيسي حول للهجانة السلطانية ومن يرغب جائزة المركز الاول خنجر و500 ريال بالاضافة الى جوائز مالية للفائزين ببقية المراكز الاولى في الشوطين .