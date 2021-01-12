سحب قرعة بطولة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي المؤجلة لعام 2020 بمشاركة 15 ناديا

في الرياضة 12 يناير,2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

سحبت أمس قرعة بطولة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي “ المؤجلة “ من العام 2020 وذلك تحت رعاية صاحب السّمو السّيد فراس بن فاتك آل سعيد بفندق انتركونتننتال مسقط بحضور طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي ورؤساء بعض الاتحادات الرياضية والأندية المشاركة في البطولة والتي تشهد مشاركة 15 ناديا وهي مسقط والسيب وأهلي سداب وقريات وبوشر ونزوى والبشائر والنصر وظفار والاتحاد وصلالة والسلام ومجيس وصحار والسويق.

في بداية الحفل ألقى طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال: نرحب بكم في هذا الحفل الرياضي الذي يجسد مسيرة رياضة الهوكي في السلطنة وأهميتها من خلال ما حظيت به من دعم ومساندة منذ خمسين عاما وان لعبة رياضة الهوكي في السلطنة هي لعبة متجذرة إذ بدأ ممارستها في السلطنة منذ العام 1914 وكانت في حينها تحظى باهتمام كبير، حيث كان لهذا الاهتمام الاثر البالغ في انتشار اللعبة الى ان وصلت الى هذا المستوى .

واضاف طالب الوهيبي نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نحتفل بسحب قرعة مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي التي تتزامن مع الذكرى الأولى لتولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظة الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد لتسير السلطنة بقيادته الحكيمة في عهد جديد، عهد العطاء ومواصلة البناء وبما يبشر بمستقبل سعيد لعمان .

وتشهد البطولة الخمسين مشاركة خمسة عشر ناديا من اصل سبعة وعشرين ناديا منتسبا للاتحاد وقد كانت هناك محاولات جادة لمشاركة اكبر عدد من الأندية ولكن ظروف بعض الاندية حالت دون ذلك والتي نجلها ونحترمها ونقدرها .

وأكد طالب الوهيبي بان مجلس ادارة الاتحاد يسعى جاهدا للنهوض برياضة الهوكي على كافة المستويات محليا وخليجيا واسيويا ودوليا وهناك سعى جاد من قبل الاتحاد لاستضافة احدى البطولات الدولية في قادم الوقت بإذن الله تعالى، واضافة الى ذلك فأن لدينا النية لدعوة كبار المسؤولين عن اللعبة في العالم لحضور حفل ختام بطولة كأس جلالة السلطان المعظم والتي من المقرر اقامتها بداية شهر مارس القادم . بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي بعنوان “ حكاية لاتزال “ يتحدث عن مسيرة لعبة الهوكي منذ بدايتها في السلطنة وحتى الان والمراحل التي مرت بها . بعدها قام سالم القرطوبي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للهوكي بشرح نظام البطولة والقرعة، حيث تم تقسيم الأندية الـ 15 على 4 مجموعات حسب موقعها الجغرافي . ثم قام بعد ذلك راعي الحفل باستلام كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي من نادي النصر الفائز بها عام 2019 وتم تسليم النادي نسخة مصغرة من الكأس من اجل الاحتفاظ بها، وقام بتسليمها مدين بن أحمد حبظة امين سر نادي النصر، بعد ذلك تم سحب قرعة البطولة، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية محافظة الباطنة وهي مجيس والسلام وصحار والسويق والمجموعة الثانية ضمت أندية محافظة ظفار وهي الاتحاد والنصر وظفار وصلالة اما أندية محافظتي مسقط والداخلية تم تقسيمها على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الثالثة اندية أهلي سداب والبشائر ونزوى ومسقط والمجموعة الرابعة السيب وبوشر وقريات .