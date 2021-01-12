ونشر الاتحاد التشيكي بيانًا أعلن فيه اعتذاره عن السفر لمصر للمشاركة في البطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف المنتخب.
وأعلن الاتحاد التشيكي عن إصابة 17 لاعبًا من أصل 21 في المنتخب بفيروس كورونا.
وتتواجد التشيك في المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر والسويد وتشيلي.
وقرر الاتحاد الدولى للعبة ترشيح منتخب مقدونيا للتواجد بدلا منه فى المجموعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة مصر.. التشيك تعتذر عن المشاركة في مونديال اليد .. ومقدونيا بديلا له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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