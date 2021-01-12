مجموعة مصر.. التشيك تعتذر عن المشاركة في مونديال اليد .. ومقدونيا بديلا له

أعلن المنتخب التشيكي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس العالم مصر 2021، والمقرر انطلاقها غدًا، بسبب فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد التشيكي بيانًا أعلن فيه اعتذاره عن السفر لمصر للمشاركة في البطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف المنتخب.

وأعلن الاتحاد التشيكي عن إصابة 17 لاعبًا من أصل 21 في المنتخب بفيروس كورونا.

وتتواجد التشيك في المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر والسويد وتشيلي.

وقرر الاتحاد الدولى للعبة ترشيح منتخب مقدونيا للتواجد بدلا منه فى المجموعة .