ليفاندوفيسكي: يورجن كلوب معلم سيئ.. وتحداني لكسب رهان بـ 50 يورو

صرح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني الحالي بأن يورجن كلوب مدربه السابق في بوروسيا دورتموند كان بمثابة “المعلم السيئ” الذي دفعه إلى طريق المجد.

وتحدث ليفاندوفيسكى عن موقف جمعه مع كلوب عام 2010 أي بعد انضمامه لصفوف الفريق قائلا " كنت أتحدث الألمانية بصعوبة، وكنت يائسا من تسجيل اول أهدافي، ثم تحداني كلوب أنني اذا سجلت 10 أهداف أثناء التدريب سيدفع لي 50 يورو، وإذا لم أفعل سأدفع أنا له المبلغ".



وأضاف "في الأسابيع الأولى، اضطررت للدفع كل مرة، وكان يضحك ثم بعد عدة أشهر انقلبت الطاولة، وصرت من أفوز بالأموال".



لعب ليفاندوفيسكي 4 مواسم بقميص دورتموند سجل خلالها 103 أهداف في 187 مباراة، وحصد 4 ألقاب مع الفريق.



وبعد تألقه اللافت للأنظار مع بوروسيا دورتموند، انتقل النجم البولندي لبايرن ميونخ ليصنع المجد والتاريخ مع العملاق البافاري.



الجدير بالذكر أن روبرت ليفاندوفسكي ما زال يتألق مع بايرن ميونخ هذا الموسم، بتسجيله حتى الآن 23 هدفًا في 20 مباراة فقط، ليواصل التحليق وحيدًا في صدارة سباق الحذاء الذهبي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم.