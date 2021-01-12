كهربا يتفنن فى إهدار الفرص خلال أول 20 دقيقة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

سيطر التعادل السلبي على أحداث أول 20 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .
وشهدت إنطلاق المباراة ضغط هجومي من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة .
وشهدت الدقيقة "10"، مرواغة رائعة من قبل محمود كهربا لمحمد الشبيني ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الإنتاج الحربي.
وفي الدقيقة " 15"، تمكن السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي من إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاءء النادي الأهلي ، وارتدت إلى علاء سلامة خارج منطقة الجزاء سددها بعيدة عن المرمى
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا
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