عمر السومة يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2024

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه السوري عمر السومة لمدة 3 سنوات. وكان من المقرر أن ينتهي عقد عمر السومة مع أهلي جدة بنهاية الموسم الجاري 2020-2021. وأعلن نادي أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، خبر تجديد عقد السومة، معلقًا " التاريخي #عمر_السومه أهلاوي حتى 2024". وكثرت الأقاويل في الفترة الماضية عن الوجهة القادمة للمهاجم السوري، بعد دخوله الفترة الحرة وتبقي 6 أشهر على نهاية عقده مع الفريق.

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