جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى والإنتاج الحربى

حضر طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب وانيس الشعلالي مدرب الاحمال مباراة الاهلي والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناء على توجيهات المدير الفني الكابتن حسام البدري وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل . .ويحضر الكابتن حسام البدري المدير الفني ومعه احمد أيوب وايمن طاهر مباراة انبي وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعه في اطار متابعات مباريات الدوري وكان المدير الفني وجهازه الفني قد بدأو متابعة بعض مباريات الدوري خلال الفترة الماضية للاستقرار علي بعض العناصر المرشحة للإنضمام للمنتخب ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

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