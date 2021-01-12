أول تعليق من باتشيكو بعد مباراة الزمالك والمصري

وأضاف باتشيكو بعد المباراة أن الجهاز الفني للزمالك قرر ترك الاستحواذ للمصري،
وأوضح للاعبين أنهم سيفوزون بالتفاصيل الصغيرة لذا يجب عليهم التركيز، حتى استطاع في الشوط الثاني بهجوم منظم النجاح في التسجيل، مشيرا إلى أن الزمالك لعب بصورة خططية جيدة.
وقال باتشيكو: "هناك مراكز حساسة في تغيير اللاعبين مثل حراسة المرمى، وخضنا لقاء المصري في ظل غيابات كثيرة، وقررت إشراك بن شرقي كمهاجم بسبب قوة الجبهة اليمنى للمصري".
وتابع المدير الفني للزمالك: "أحب دائما كل اللاعبين الجاهزين وهو أمر إيجابي بالنسبة لأي مدير فني، وبالنسبة لشيكابالا فقد لعب المباراة السابقة، وظهر بشكل مميز وقررنا إراحته اليوم مشددا على أن أي لاعب سيتعاقد معه الزمالك لن يكون أساسيا بسهولة لأن الفريق يضم مجموعة مميزة، وإن لم يكن أفضل فلا داعي لوجوده".
وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الاسكندرية
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