شاهد .. مربط الجوهرة يكشف عن نقلة جديدة في مجال تربية الخيل المصري الأصيل

نقلة جديدة يشهدها مجال تربية الخيول المصرية الاصيلة يكشفت ملامحها الفيديو الذى بثه مربط الجوهرة وظهر خلاله مستوى وقدرات وإمكانيات غير مسبوقة فى مجال تربية الخيول فى مصر وقد دشن مربط الجوهرة أول أمس منصة إلكترونية Aljawhara Horse . وظهر خلال الفيديو مربط يضم إمكانيات تليق بحماية أساطير الخيول المصرية الاصيلة . يذكر أن حسابات كبار نجوم الفن هناو مربط الجوهرة على إنطلاق منصته الاليكترونية وعلى رأسهم الزعيم عادل الامام من خلال خاصية الاستورى بحسابه على الانستجرام والفنان أحمد السقا كتب معلقًا على حسابه على موقع تويتر “أول مربط يهتم بصناعة الاسطورة للحصان المصري والحفاظ على التاريخ والهوية للخيل العربي بالتوفيق لمربط الجوهرة” وأيضًا الفنان الكبير أمير كرارة وأعرب عن تمنيه التوفيق والنجاح للمربط في تقديم ما يليق بالحصان المصري، واصفًا اياها بالاسطورة

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