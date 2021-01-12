الأهلي يفوز على الدخان ويصعد لربع نهائي كأس مصر لرجال السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، لربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021. وصعد "المارد الأحمر" لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره الشرقية للدخان بنتيجة 81 - 44، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة المحلية. وأقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان بالهرم. ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الإبراهيمية ونظيره أصحاب الجياد.

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