أشرف قاسم يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الزمالك

وأضاف المشرف على الكرة أن الفريق حقق الهدف وحصل على الثلاث نقاط، ونجح في الفوز الرابع على التوالي، ووجه قاسم الشكر للاعبين على الإصرار لتحقيق الفوز، ووجه الشكر للجهاز الفني أيضا كما وجه الشكر للإدارة على المساندة.
واوضح قاسم أن باتشيكو المدير الفني نجح في عمل توليفة للقاء اليوم للتغلب على الارهاق، وشدد على أن إمام عاشور يلعب بثقة ويقدم مستويات متميزة ويستحق التسجيل في المباريات.
الفوز رفع رصيد الزمالك رصيده إلى 16 نقطة يتصدر جدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد المصري عند 10 نقاط يحتل المركز الرابع .
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