الرياضة

أشرف قاسم يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

أعرب أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري، موضحا أن الفوز صعب جدا وأن الأداء لم يكن قويا، وهذا الأمر طبيعي بسبب ارهاق اللاعبين بعد مباراة الطلائع في السويس في ظل ضيق الوقت.

وأضاف المشرف على الكرة أن الفريق حقق الهدف وحصل على الثلاث نقاط، ونجح في الفوز الرابع على التوالي، ووجه قاسم الشكر للاعبين على الإصرار لتحقيق الفوز، ووجه الشكر للجهاز الفني أيضا كما وجه الشكر للإدارة على المساندة.

واوضح قاسم أن باتشيكو المدير الفني نجح في عمل توليفة للقاء اليوم للتغلب على الارهاق، وشدد على أن إمام عاشور يلعب بثقة ويقدم مستويات متميزة ويستحق التسجيل في المباريات.

الفوز رفع رصيد الزمالك رصيده إلى 16 نقطة يتصدر جدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد المصري عند 10 نقاط يحتل المركز الرابع .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا