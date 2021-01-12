جوارديولا يكشف موقف أجويرو وثنائي الدفاع من المشاركة أمام برايتون

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي اليوم:«لابورت وناثان آكي مصابان، إريك جارسيا وأدريان برنابي وكول بالمر في العزل، أجويرو أيضا في العزل الذاتي، هذه هي القواعد، سيعود إلينا بعد تسعة أو عشرة أيام، باقي اللاعبون متاحون».
وعن فريق برايتون قال:«من الممتع مشاهدة فريق برايتون وتحليل أدائه، قلت للاعبين اليوم، يجب أن نكون في مستوى عالٍ للتغلب عليهم. لننسَ النتائج التي حصلنا عليها في الماضي. هم أفضل الآن في كل شيء».
وأشاد جوارديولا بقدرات بيرناردو سيلفا نجم الفريق السماوي:«بيرنادرو سيلفا لاعب ذكي جدا.يمكنه اللعب في كل مكان، إنه يفهم كل مباراة بشكل جيد. ويفهم واجبات كل مركز عليه أن يلعب به. أنا سعيد للغاية بهدفيه الأخيرين لأنه يقاتل من أجل التسجيل».
ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الـ 5 وبرصيده 29 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز 17 وبرصيده 14 نقطة.
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