أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجمعة المقبل استعدادا لخوض مواجهة الجونة في الجولة الثامنة للدوري والمقررة 19 يناير الجاري. وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الاسكندرية. منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لاعبي الفريق راحة غدًا وبعد غدٍ من التدريبات، بعد خوض مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

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