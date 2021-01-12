ريال مدريد يوافق على إعارة مهاجمه لوكا يوفيتش إلى ناديه السابق

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد وافق على إعارة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش إلى ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي دفع له النادي الملكي 60 مليون يورو في 2019 للحصول على خدماته.
ونقلت الصحيفة الإسبانية، القريبة من ريال مدريد، عن تقارير صحفية صربية، أن اللاعب الذي بالكاد حظي بفرص للمشاركة في فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، يريد خوض المزيد من المباريات، لذلك عاد من حيث أتى.
وفشل المهاجم الصربي في إقناع أندية الدوري الإسباني في ضمه بعد أن خرج من قائمة حسابات المدرب زيدان.
وأعاقت الإصابات والمشاكل خارج الملعب مسيرة "يفيتش" في مدريد بعد أن شارك في 8 مباريات فقط سجل خلالها هدفين وصنع هدفا، لذلك يعتقد أن مشواره في مدريد قد انتهى هذا الموسم.
سيعود يوفيتش إلى ناديه الألماني الذي خطف فيه الأنظار بين عامي 2017 إلى 2019 حيث سجل 36 هدفا في 75 مباراة مما ساعده في الانتقال إلى مدريد الموسم المنصرم.
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