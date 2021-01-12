الرياضة

الزمالك راحة من التدريبات 48 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لاعبي الفريق راحة غدًا وبعد غدٍ من التدريبات، وذلك بعد خوض مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجمعة المقبل استعدادا لخوض مواجهة الجونة في الجولة الثامنة للدوري والمقررة 19 يناير الجاري.

وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الاسكندرية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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