نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب النادي المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 - 2021.

جاء هدف فوز الزمالك على المصري عن طريق اللاعب "إمام عاشور" بالدقيقة 54 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء الفريق البورسعيدي، ليقود الفارس الأبيض لصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

وحقق الزمالك عدة مكاسب بعد الفوز على المصري البورسعيدي في مباراة الليلة نستعرضها في هذا التقرير:-

1- اعتلاء الصدارة:

أهم مكاسب الزمالك من مباراة اليوم ضد المصري البورسعيدي هو اعتلاء صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويلتقي بعد قليل مع الانتاج الحربي وحال خسارته أو تعادله سوف ينفرد الفارس الأبيض بصدارة المسابقة المحلية.

2- مدفعجي جديد:

استمرار تألق إمام عاشور وتسجيله لهدف رائع في شباك المصري البورسعيدي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعث رسالة اطمئنان للجهاز الفني للفريق الأبيض بشأن مركز خط وسط الفريق في ظل غياب فرجاني ساسي عن المباريات واستمرار أزمة تجديد عقده.

كما أصبح "عاشور" من الأسلحة المهمة بالنسبة للزمالك بفضل تسديداته الصاروخية والدقيقة والذي أصابت المرمى في مباراتين متتاليتين، حيث سجل هدفين في شباك طلائع الجيش، وعاد اليوم ليضرب مرمى المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قادت الفريق للفوز في المباراة.

3- اكتساب الثقة:

تحقيق الانتصارات المتتالية للزمالك يمنح اللاعبين ثقة كبيرة تساعد الفريق على استعادة بريقه مجددًا والذي فقد جزء كبير منه بسبب الأزمات التي تعرض لها النادي خلال الفترة الماضية وأبرزها الاطاحة بمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور وايقافه بسبب المخالفات المالية والإدارية بالإضافة للبداية المتذبذبة في بطولة الدوري، فضلًا عن الشائعات التي طاردت لاعبي الفريق مؤخرًا والتي أثرت على الأداء بنسبة كبيرة.

4- تكريس عقدة "ماهر":

نجح الزمالك في تكريس عقدة علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، بعدما واصل التفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما، حيث جمعتهما 6 مباريات، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.