سلة الاتحاد إلى دور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة

استطاع الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري خطف بطاقة التأهل الي دور الثمانية بعد الفوز علي الجزيرة اليوم في دور ال١٦ بنتيجة ٨٢/٧٢ وشهد اللقاء اداء قوى من الفريقين يجعل المباراة تأخذ اكثر من مسار حيث جاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم الاتحاد بنتيجة ٢٣/٢١ ثم تقدم الجزيرة في الثانية بنتيجة ٣٣/٣٤ ثم تقدم الجزيرة في الثالثة ٦٢/٥٢ ثم انتزع سيد البلد الفوز بنتيجة ٨٢/٧٢.
ويواجه الاتحاد فريق طلائع الجيش في دور الثمانية.
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