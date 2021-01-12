الرياضة

نيمار يرسل خبرا سارا لجماهير باريس

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خبرًا سارًا ، بشأن الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ونشر باريس سان جيرمان صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، للبرازيلي نيمار دا سيلفا، في التدريبات الجماعية للفريق.

وعلق النادي الباريسي على صورة نيمار بعبارة: "أنباء سارة تبعث على الابتسامة".

وكان نيمار تعرض للإصابة يوم 13 ديسمبر 2020 في كاحل قدمه اليمني، في مباراة أولمبيك ليون بالدوري الفرنسي، مما جعلته يغيب 5 مباريات.

وسيخوض نادي عاصمة النور مواجهة من العيار الثقيل، ضد أولمبيك مارسيليا، بعد غدًا الأربعاء في كأس السوبر الفرنسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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