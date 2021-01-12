الرياضة

الأهلي يحسم مصير أجايي

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أحمد جودة - القاهرة - قام جهاز كرة القدم في الأهلي بإغلاق الباب أمام فكرة رحيل نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي في فترة الانتقالات الشتوية وذلك بسبب ضيق الوقت.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي عودة النجم النيجيري للانتظام في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام عقب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الوتر الوحشي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك والذي فاز فيه المارد الأحمر.

ويقوم أجايي بالسير في خطوات جيدة نحو التعافي من الإصابة والعودة بقوة من أجل المشاركة مع الأهلي في المباريات.

ويعتبر جونيور أجايي من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في تشكيل الأهلي في الموسم الحالي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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