نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. سرس الليان يدعّم صفوفة بمدافع مصر للتأمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان على توقيع اللاعب أيمن العادلي، مدافع جمهورية شبين ومصر للتأمين السابق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للفريق السرساوي، لمدة موسم ونصف، عقب حصولة على الإستغناء الخاص بة من نادي التأمين.

وكان العادلي قد رحل عن جمهورية شبين بنهاية الموسم الماضي، وإنضم لصفوف التأمين قبل فسخ تعاقدة والإنضمام لسرس الليان.

ويعد اللاعب من مواليد 1984 ولعب من قبل في صفوف الأسيوطي والنجوم وجمهورية شبين، والتأمين، كما خاض تجربة إحتراف بالدوري الإيطالي لمدة 9 مواسم.

وسبق لسرس الليان ضم اللاعب أحمد باتو جناح مهاجم كفر الشيخ في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.