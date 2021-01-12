الأهلي يُوقف "عجلة" الإنتاج الحربي برباعية ويستعيد صدارة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - استعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بالفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وسجل أهداف الأهلي الأربعة كلا من علي معلول وحسين الشحات ووليد سليمان "هدفين" في الدقائق 48 و69، 77، 86 فيما سجل باسم مرسي هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة 83.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر وفي الدقيقة الرابعة مرر أليو دياناج بينية رائعة لمحمود كهربا وضعته منفردًا بأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي لكن كهربا وضع الكرة بجوار القائم الأيمن وتضيع فرصة هدف محقق لأصحاب القميص الأحمر.

وعاد كهربا في الدقيقة 7 وراوغ محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر هذه المرة للحارس أحمد يحيى في ثاني الفرص الحمراء.

وفي الدقيقة 14 انطلق السيد الشبراوي الظهير الأيمن للإنتاج الحربي حيث تخطى علي معلول داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة عرضية أرصية لكن بدر بانون أنقذ مرماه بعدما أبعد الكرة قبل أن تصل إلى باسم مرسي مهاجم الضيوف في أول المحاولات الهجومية لرجال المدرب مختار مختار، ثم أتبعه باسم مرسي بضربة رأسية مرت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

ومرر محمد فييرا كرة رائعة إلى زميله مصطفى البدري الذي سدد الكرة سهلة لمحمد الشناوي، ثم رد كهربا بتسديدة أخرى لكنها مرت بسلام على مرمى أحمد يحيى حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي.

وفي الدقيقة 25 استلم محمد فييرا أحد أنشط لاعبي فريق الإنتاج الحربي وراوغ حمدي فتحي ثم سدد الكرة قوية لتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي الذي صرخ في وجه زملائه وطالبهم بضرورة الضغط على مهاجمي الإنتاج بشكل أكبر.

وواصل لاعبو فريق الإنتاج الحربي ضغطهم على دفاعات الأهلي حيث انطلق محمد فييرا مرواغا أيمن أشرف باتجاه المرمى لكن حمدي فتحي انقض على الكرة وأبعدها وأفقد خطورتها، ثم رد الأهلي بهجمة منظمة ليمرر حسين الشحات الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها والتر بواليا بعيدة تماما عن عارضة أحمد يحيى حارس مرمى الضيوف.

ومع حلول الدقيقة 35 مرر محمود كهربا الكرة إلى والتر بواليا داخل منطقة الجزاء ليسددها المهاجم الكونغولي لكن أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي تصدى للكرة بأقدامه وأبعد الكرة عن مرماه، ليحصل حمدي فتحي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الإنتاج الحربي نفذها على معلول بإتقان لكن العارضة تصدت لتسديدته وتحرم الأهلي من أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 39 ارتكب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الخطأ حيث فشل في الإمساك بالكرة العرضية السهلة لتصل الكرة إلى مصطفى البدري الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لكن بدر بانون مدافع الفريق الأحمر وضع قدمه ليمنع تسديدة مهاجم الإنتاج من الاتجاه نحو المرمى ويبعدها عن مرماه.

ولم يشهد الشوط الأول أي جديد في الدقائق المتبقية على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 مرر والتر بواليا كرة رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن الكرة هربت من تحت أقدامه بعد تدخل أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي لتصل الكرة إلى علي معلول الذي سدد الكرة مباشرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر محمود كهربا كرة رائعة لوالتر بواليا ضرب بها دفاع فريق الإنتاج الحربي ليضع المهاجم الكونغولي منفردًا بالحارس أحمد يحيى لكنه سدد الكرة أعلى عارضة الضيوف ومهدرًا فرصة أخرى سهلة للتسجيل وإضافة الهدف الثاني لأصحاب القميص الأحمر.

واستمر ضغط أصحاب الأرض من أجل إضافة الهدف الثاني حيث سدد محمد مجدي أفشة تصويبة قوية من على حدود منطقة حولها أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي ببراعة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 64 حصل فريق الإنتاج الحربي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها السيد الشبراوي لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

ومرر أكرم توفيق الكرة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69 ليرواغ ثنائي الإنتاج الحربي ويسدد الكرة قوية داخل الشباك معلنا الهدف الثاني للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الثاني للأهلي أجرى موسيماني المدير الفني للأهلي 3 تغييرات دفعة واحدة حيث أخرج كلا من والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وأشرك محمد شريف وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية، قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

ووصلت الكرة إلى عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 سددها باتجاه المرمى لكنها وصلت سهلة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 77 مرر أكرم توفيق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها وليد سليمان مباشرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث للأهلي، ومعززًا من تقدم أصحاب الأرض.

بعد هدف الأهلي الثالث دفع موسيماني بالتغيير الرابع والخامس بإشراك رامي ربيعة ومحمد هاني بدلا من بدر بانون وحمدي فتحي وذلك قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وقلص باسم مرسي النتيجة بعدما سجل هدف الإنتاج الحربي الأول في الدقيقة 83، ثم سنحت فرصة أخرى لباسم مرسي لإضافة الهدف الثاني لكن رأسيته علت عارضة محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 86 مرر محمد شريف الكرة إلى وليد سليمان ليسددها قوية داخل الشباك محرزا الهدف الرابع للأهلي والثاني له في اللقاء.

وأتيحت أكثر من فرصة للاعبي الأهلي من أجل إحراز الهدف الخامس لكنهم أهدروا هذه المحاولات لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 4 نقاط ليتراجع للمركز السابع عشر.