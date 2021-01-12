بعد 18 جولة.. شيفيلد يحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

حقق شيفيلد يونايتد انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، على نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري الإنجليزي.

ويدين شيفيلد بانتصاره للاعبه بيلي شارب صاحب الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء عند الدقيقة 73 من ركلة جزاء. وتأثر نيوكاسل في المباراة بسبب طرد لاعبه راين فريزير في الدقيقة 45. وارتفع رصيد شيفيلد إلى النقطة 5 ولكنه لا يزال يقبع في المركز الأخير، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر. ومن المقرر أن يلتقي شيفيلد في المباراة المقبلة مع توتنهام يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب نيوكاسل مواجهته القادمة مع أرسنال يوم الإثنين المقبل.

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