الأحمر نصب السيرك.. الأهلي يهزم الإنتاج الحربي 4-1 فى الدوري

وشهد انطلاق المباراة ضغطا هجوميا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة
وتمكن علي معلول من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "48"، من خلال تمريرة رائعة من بواليا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، وبعد خروج بواليا وصلت إلى علي معلول سددها قوية داخل الشباك.
واحرز حسن الشحات الهدف الثاني في الدقيقة " "70"، من تمريرة رائعة من اكرم توفيق إلى حسين الشحات الذي راوغ لاعب الإنتاج الحربي وسدد كرة صاروخية رائعة من يمين منطقة الجزاء اخترقت شباك الحارس أحمد يحيي.
وعاد وليد سليمان ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة "77"، عن طريق كرة عرضية رائعة من أكرم توفيق من الطرف الأيمن ليقبلهاوليد سليمان بتسديدة رائعة كرباج ارتطمت بالأرض وسكنت الشباك.
وقبل إنتهاء اللقاء تمكن باسم مرسي من تسجيل هدف الشرف الإنتاج الحربي في الدقيقة "83"، من تسدية قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد الشناوي .
وفي الدقيقة "88" تمكن وليد سليمان من إحراز الهدف الرابع لصالح المار الأحمر من خلال تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.
وتمكن النادي الأهلي من إحتلال صدارة الدوري المصري من جديد برصيد 16 نقطة متساويا مع نادي الزمالك بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز السابع عشربرصيد 4 نقاط
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا
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