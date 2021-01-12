برونو فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر يونايتد المباراة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الثاني، وفي حالة فوزه بمباراة الليلة سيعتلي صدارة جدول البريميرليج، بينما يلعب بيرنلي المواجهة وفي رصيده 16 نقطة.
ويأتي تشكيل يونايتد على النحو التالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: آروان بيساكا – إريك بايلي – هاري ماجواير – لوك شو
خط الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد – إدينسون كافاني – أنتوني مارسيال
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