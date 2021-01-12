الجمهور يتغزل فى وليد سليمان بعد هدفيه فى مرمى الإنتاج الحربي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج وليد، بعدما تألق نجم النادي الأهلي وليد سليمان وأحرز هدفين في مرمى نادي الإنتاج الحربي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

و انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .

وشهد انطلاق المباراة ضغطا هجوميا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة.

وسجل كلا من علي معلول وحسين الشحات ووليد سليمان أهداف النادي الأهلي، مقابل هدف من باسم مرسي لنادي الإنتاج الحربي.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا