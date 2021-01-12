دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج وليد، بعدما تألق نجم النادي الأهلي وليد سليمان وأحرز هدفين في مرمى نادي الإنتاج الحربي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
و انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .
وشهد انطلاق المباراة ضغطا هجوميا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة.
وسجل كلا من علي معلول وحسين الشحات ووليد سليمان أهداف النادي الأهلي، مقابل هدف من باسم مرسي لنادي الإنتاج الحربي.
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور يتغزل فى وليد سليمان بعد هدفيه فى مرمى الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.