الزمالك يعبر عقبة سموحة ويتأهل لربع نهائي كأس مصر لرجال السلة

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، لربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021. وتأهل "الفارس الأبيض" لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا أيمن المطراوي بنتيجة 82 – 76، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة المحلية. وأقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي سموحة بالإسكندرية. ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في ربع النهائي مع نظيره الطيران والذي صعد على حساب كفر الشيخ.

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