فاروق جعفر: مصطفى محمد على أعتاب سانت إيتيان الفرنسي

أكد فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي وصلت إلى صيغة اتفاق لانضمام مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض في شهر يناير الجاري.
وقال جعفر عبر قناة الزمالك: "مصطفى محمد يتمسك بالاحتراف وتركيزه كله ينصب على الرحيل لأوروبا وهو ما دفعه للتألق في الموسم الماضي والتطور بصورة كبيرة".
وأشار إلى أن القرار النهائي لاختيار خليفة مصطفى محمد مهاجم الفريق متروك للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للأبيض.
وأكد أنه تم ترشيح عدة مهاجمين مصريين وأجانب للجهاز الفني من أجل تعويض مصطفى محمد، موضحا أن الاتفاق على رحيل الأخير أصبح وشيكا.
ويغيب مصطفى محمد عن مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب رغبته في الرحيل إلى سانت إيتيان.
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