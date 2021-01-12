الأهلي يهزم الزهور وديا استعدادا لعودة دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره الزهور، بنتيجة 34 - 27، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

ويعد هذا اللقاء في إطار استعدادات الفريقين لإستئناف بطولة دوري المحترفين المقرر إستكماله عقب نهاية بطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.