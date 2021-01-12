تشكيل ولفرهامبتون لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن نونو سانتوس، المدير الفني لولفرهامبتون عن تشكيل فريقه لمباراة إيفرتون والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي. ويدخل الولفز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايو باتريسيو خط الدفاع: نيلسون ساميدو – كوادي – رومان سايس – نوري خط الوسط: ديندونكير – نيفيز – جواو موتينيو خط الهجوم: جيبس وايت – فابيو سيلفا – نيتو ويتواجد ولفرهامبتون في المركز الـ 13 وفي رصيده 22 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 7 وبرصيده 29 نقطة.

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