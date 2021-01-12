الرياضة

فوز مصري السلوم والهلال في تمهيدي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر موسم 2021/2020 وشهدت منطقة مطروح مباراتين في التمهيدي الأول، في الأولي نجح فريق المصري السلوم من تحقيق فوز كبير علي فريق مطروح بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصعد فريق المصري السلوم للتمهيدي الثاني.


وشهدت المباراة الثانية ندية وإثارة بين الهلال والحرية والتي إنتهت بفوز الهلال بضربات الجزاء الترجيحية 4/5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصعد فريق الهلال للتمهيدي الثاني.


وينتظر فريقي الهلال والمصري السلوم القرعة لتحديد مواجهات الفريقين في التمهيدي الثاني.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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