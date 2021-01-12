نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مصري السلوم والهلال في تمهيدي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر موسم 2021/2020 وشهدت منطقة مطروح مباراتين في التمهيدي الأول، في الأولي نجح فريق المصري السلوم من تحقيق فوز كبير علي فريق مطروح بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصعد فريق المصري السلوم للتمهيدي الثاني.



وشهدت المباراة الثانية ندية وإثارة بين الهلال والحرية والتي إنتهت بفوز الهلال بضربات الجزاء الترجيحية 4/5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصعد فريق الهلال للتمهيدي الثاني.



وينتظر فريقي الهلال والمصري السلوم القرعة لتحديد مواجهات الفريقين في التمهيدي الثاني.

