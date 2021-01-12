نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إن فريقه خاض مباراة صعبة مساء اليوم أمام الأهلي والتي خسرها بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة من المباريات الصعبة لفريقنا، وظهرنا بشكل متزن في الشوط الأول وقدمنا أداء جيد".

وتابع :"حذرت اللاعبين من صحوة الأهلي في الشوط الثاني وفارق الإمكانيات والتفكير كان لصالح الأهلي بالإضافة إلى التوفيق".

وواصل :"أهداف الأهلي وتحديدا الثالث والرابع كان من الممكن أن نتعامل معها بسهولة، وأهدرنا هدف محقق قبل إحراز الأهلي الهدف الرابع والذ كان من الممكن أن يصعب المهمة على الفريق الأحمر".

وأشار :"الهدف الرابع الذي سجله وليد سليمان فيه توفيق كبير، رغم أن وليد لاعب كبير وهداف كبير".

وأوضح :"كان من الممكن أن نتعامل مع الفرص بشكل أفضل لكن في الأول والأخر الإمكانيات صنعت الفارق".

وأردف :"عملنا في الشوط الأول على كيفية إيقاف علي معلول بشكل مميز جدا وأبلغت اللاعبين بضرورة استغلال المساحة التي يتركها خلفه لكن فارق الإمكانيات والقدرات صب في مصلحة الأهلي رغم أننا قمنا بإيقاف مفاتيح لعب النادي الأهلي".

واستطرد :"باسم مرسي موجود معنا هذا الموسم وموقفه من التجديد الله أعلم به، ولا يملك أي عروض حالية ولو تلقينا عروضا سنناقشها".

واختتم حديثه :"نرجو أن نضم صفقات جديدة تساعد الفريق في الفترة المقبلة".